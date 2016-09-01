Москва, 1 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. «Минские соглашения» не имеют альтернатив, даже несмотря на то, что у украинских подписантов этого документа ничего не получается. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель

«Не вижу альтернативы «Минским договоренностям», хотя сейчас нас пытаются убедить в том, что тот, кто подписывал договоренности и хотел бы их выполнить, но у него ничего не получается по объективным причинам. Эти отговорки не делают чести украинским руководителям, которые минские договоренности согласовывали, и не делают чести тем, кто присутствовал в Минске и завизировал эти договоренности. Я имею в виду президента Франции и канцлера Германии», — сказал Лавров.

По его словам, Франция и Германия ведут себя странно в вопросе увязки снятия санкций с выполнением «Минских соглашений»: «Конечно, они себя ведут немножко странно, когда устами канцлера и президента Франции заявляют, что выполнение минских договоренностей позволит снять санкции с РФ. Россия вообще там ни разу не упомянута».

Министр также подчеркнул, что «ситуация на Украине очень тяжёлая»

Напомним, охлаждение отношений между РФ и странами Запада началось после весны 2014 года. США, страны Евросоюза и ряд других государств развязали антироссийскую войну санкций посредством введения эмбарго. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.