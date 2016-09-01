Рига, 1 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Госканцелярия Латвии в 2015 году неэффективно потратила 100 тысяч евро на президентство страны в ЕС. Это стало известно в результате ревизии, проведенной Госконтролем, сообщает портал Delfi.lv.

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По итогам ревизии, средства в размере 15% от общего бюджета Госканцелярии на президентство Латвии в ЕС были потрачены на техническое оборудование, которое не было готово к эксплуатации вовремя. Так, система контроля доступа в правительственное здание, которая обошлась в 48 000 евро, была готова к работе через месяц после окончания президентства. Четыре ноутбука за 16 000 евро для работы с секретной информацией «опоздали» на пять месяцев, а оборудование для просвечивания багажа за 36 000 евро не используется до сих пор. По мнению Госконтроля, это свидетельствует о том, что Госканцелярия не оценила всех рисков, связанных с закупками.

Напомним, Латвия председательствовала в Совете ЕС в первом полугодии 2015 года. Подготовка к этому событию началась уже в конце 2009 года, поэтому Госконтроль считает, что Госканцелярия могла своевременно запланировать все издержки.

В свою очередь, глава Госканцелярии Мартиньш Криевиньш, утвержденный в этой должности уже после президентства, с выявленными недочетами согласен. «Это наша ошибка, которая нам станет уроком, и мы будем работать лучше», — сказал он. Он указал, что канцелярия в дальнейшем будет готовиться к закупкам заранее, еще до тех пор, как станет известно, сколько будет выделено финансирования. На сегодняшний день закупленное для председательства Латвии в ЕС оборудование используется для обеспечения деятельности Госканцелярии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, наибольшая часть издержек президентства Латвии в ЕС была связана с подготовкой и проведением различных мероприятий. В Латвии проводилось 197 из них, в том числе — 10 неформальных встреч на уровне министров, 44 конференции, 19 встреч на высоком уровне, саммит Восточного партнерства, с десяток проектов негосударственных организаций и 114 встреч экспертов. Также значительная часть средств пошла и на косвенные расходы: выплату зарплат сотрудникам госуправления, которые были задействованы при подготовке и проведении связанных с президентством мероприятий. Согласно расчётам, на подготовку и проведение мероприятий, связанных с председательством Латвии в Совете Европы, страна потратила 80 млн евро, из которых 45 млн евро составили прямые расходы, а ещё 35 млн евро были выплачены в качестве зарплат.