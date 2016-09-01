Минск, 1 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Белоруссии с сегодняшнего дня, 1 сентября, на 10% снижена норма обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорится в постановлении правления Национального банка постсоветской республики №424 от 1 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Ранее экспортёры были обязаны продавать на бирже не менее 30% валютной выручки. Как пояснили в Нацбанке, решение принято «в рамках проведения мероприятий по поэтапной либерализации валютных отношений» и «позволит активизировать инвестиционную и деловую активность субъектов хозяйствования Белоруссии, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и будет способствовать созданию равных условий для экономических субъектов государств ЕАЭС по развитию их экспортного потенциала».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, норма обязательной продажи иностранной валюты экспортёрами на БВФБ способствовала пополнению ЗВР Нацбанка РБ и поддержанию курса белорусского рубля, стремительно обесценивавшегося с момента своего появления. Девальвируя «зайчик», правительство Белоруссии старалось стимулировать экспортёров, которые получали возможность закупать товары за белорусские рубли и продавать их за рубежом, получая СКВ. Однако у такой политики были и негативные последствия, например — недоверие белорусов к «зайчикам» и особые симпатии к доллару США, в которых велись накопления, указывались цены и так далее.

В свою очередь экспортёры изобрели немало схем, позволявших обходить обязательную продажу части валютной выручки. Нормы продаж периодически менялись. Так, в начале 2015 года экспортёры должны были продавать 50%, в том же году объёмы продаж дважды снижались на 10%. Тем не менее, отмечают эксперты, очередное снижение нормы кардинально не изменит ситуацию на валютном рынке.