Ростов, Ярославская область, 1 сентября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении — такой приговор вынес Ростовский районный суд Ярославской области сотруднику ГИБДД, ставшему виновником ДТП, в котором погибла его супруга. На момент совершения аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ростовской межрайонной прокуратуре.

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37-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Смертельное ДТП, которое привело полицейского на скамью подсудимых, произошло в декабре 2015 года на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры». Во внеслужебное время 37-летний мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии — экспертиза показала наличие в его крови этилового спирта в концентрации 2,07%. Двигаясь по трассе, мужчина выехал с полосы разгона на соседнюю полосу дороги, не уступив дорогу едущему по ней грузовику. Результатом неосторожности стало столкновение, в котором погибла 28-летняя супруга сотрудника полиции, находившаяся на пассажирском сидении его машины. Суд вынес мужчине обвинительный приговор.