Самара, 1 сентября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Освобождение от земельного налога на пять лет коснется инвесторов, вкладывающих в свой проект 100 млн рублей, а также создающих не менее 30 рабочих мест. Такое решение принято Самарской городской думой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По информации пресс-службы городского парламента, принято решение об освобождении от уплаты земельного налога организаций (кроме банков и иных финансовых организаций) и физических лиц, инвестиционные проекты которых включены в реестр инвестиционных проектов в Самаре после 1 января 2017 года. Речь идет о земельных участках, используемых для реализации инвестиционных проектов.

Как пояснила председатель гордумы Галина Андриянова, основной целью установления льготы является формирование благоприятного инвестиционного климата в Самаре. «Без инвестиций Самара не сможет развиваться. Я считаю, сегодня сделан очень важный шаг, чтобы освободить всех, кто придет в Самару с деньгами, от уплаты земельного налога», — отметила она.

В этой связи стоит отметить, что для пополнения бюджета Самары на 8% сокращены расходы на содержание гордумы, что составило 10 млн рублей. Эти средства будут направлены МАУ «МФЦ» в связи с открытием дополнительных окон для обслуживания населения.

«Сегодня финансовая ситуация такова, что экономить приходится всем: администрации, департаментам и думе», — резюмировала Галина Андриянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец августа доходы бюджета Самары на 2016 год составили 23 млрд. 466 млн 439 тыс. рублей, расходы — 23 млрд. 604 млн 315 тыс.