Приозерск, Ленинградская область, 1 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка упала в лестничный пролет с третьего этажа в одном из домов поселка Раздолье Приозерского района Ленинградской области. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сегодня, 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

pixabay.com Лестничный пролёт

Установлено, что 31 августа в одном из домов в поселке Раздолье из-за одного прутика на перилах двухлетняя девочка провалилась в лестничный пролет и упала с высоты третьего этажа, получив закрытую черепно-мозговую травму.

«Мама с дочкой поднимались по лестнице. У нее в руках были сумки, поэтому она не держала девочку за руку», — пояснили в пресс-службе Следкома.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализировала ребенка в ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ».

В настоящее время следствием проводится проверка по факту падения в подъезде жилого дома малолетнего ребенка. Процессуальное решение будет принято после выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме этого, следствием будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности лиц, в чьи обязанности входит содержание общедомового имущества в надлежащем состоянии.