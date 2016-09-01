Рига, 1 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В населенном пункте Пиньки (находится недалеко от Риги) была открыта школа Exupеry International School, в которой обучение будет осуществляться на четырех языках — объем инвестиции составил 11 млн евро, сообщает LETA.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

По словам представителей школы, это крупнейший проект новой частной школы в Латвии. Обучение в школе будет осуществляться на основе современных технологий и индивидуальных программ.

Так, для учеников открыты 12 кабинетов для основных уроков и пять лингвистических кабинетов, два компьютерных класса, помещение для уроков искусства и музыки, лаборатории. В школе будут проводиться и внешкольные занятия по музыке, дзюдо, танцам, театру, шахматам, фотографии и др.

«Несомненно, наша основная цель — дать детям высококачественное образование, чтобы по окончании школы они могли выбрать лучшие вузы Латвии и мира. Также важно дать детям уверенность в своих силах», — заявила основательница Exupеry International School Елена Буянова.

По словам директора школы Вероники Скрипачевой, работать в ней будут квалифицированные преподаватели из США, Великобритании, России, Венесуэлы. В 2016 году обучаться в Exupеry International School начнут ученики начальных классов и дошкольники, а с 2017 года откроется средняя школа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госслужба качества образования Латвии отказала в аккредитации программ частной школе Innova, причем ключевую роль в принятии решения сыграло письмо из Полиции безопасности. Официальная формулировка отказа звучала таким образом: «Была принята во внимание информация о поступках основателей, некоторых педагогов и учебного заведения, которые не способствуют укреплению чувства принадлежности Латвии и сплочению обществу, а также созданию лояльного Латвийскому государству и его ценностям общества».

Так, в частности, «нелояльность» представителей и учеников школы, по мнению спецслужб и чиновников, заключается в регулярном посещении различных мероприятий в России — например, слета юных талантов организации «Русский мир», и участие в «Бессмертном полку» 9 мая в Риге.

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