Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Мемориальная доска Карлу Маннергейму на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге была установлена незаконно. Эту информацию, как сообщил источник в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, подтвердила администрация Центрального района города.

Юрий Носов @ ИА REGNUM Доска на прежнем месте

«В комитет поступило письмо администрации Центрального района, — говорится в сообщении. — Установлена незаконность монтажа доски Маннергейму».

При этом источник добавил, что, помимо письма администрации района, есть еще и параллельная история с судом, пишет «Коммерсантъ».

«Житель Санкт-Петербурга подал в суд на правительство города в связи с установкой доски, и первое заседание уже прошло, — говорит он. — Теперь будет заседание 14 сентября».

Отметим, что, по данным корреспондента ИА REGNUM, в настоящее время никаких работ по демонтажу доски Маннергейму не ведется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доска маршалу Финляндии была установлена на здании филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 16 июня 2016 года.

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