Москва, 1 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются в том, что США имеют «наработанный план» на случай российского вторжения на Украину. «Но если такой план действительно существует, то, как говорится, в добрый путь», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября первый зампред комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Пришелец

«И тогда самое время нарабатывать планы и на случай высадки российских войск на Марс», — сказал сенатор.

«Когда подобную чушь (о российском вторжении) несет президент Украины, хотя бы понятен адресат. Это — собственный народ, который надо держать в страхе, чтобы в один прекрасный момент он не осознал, кто им управляет, и тот же запад. Но к кому обращается официальный представитель Госдепартамента США, кого запугивает?» — отметил Клинцевич.

США имеют «наработанный план» на случай российского вторжения на Украину, сообщил координатор госдепартамента США по санкциям Дэниэл Фрид украинской службе «Голоса Америки». «Если случится наихудшее — полномасштабное вторжение на Украину — то у нас есть наработанный план», — сказал он. Фрид утверждает, что этот вопрос США обсуждали с Германией, Францией, Великобританией и Польшей.