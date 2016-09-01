Вильнюс, 1 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы покидают Литву. Компания Coca-Cola закрывает завод в Алитусе, с которого были уволены около 80 человек, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, в представительстве Coca-Cola в Литве. Международная компания решила перенести завод в Польшу. Мэр Алитуса Витаутас Григаравичюс сказал, что шокирован и боится новой волны эмиграции из города.

Цитата из к/ф «Беги, Лола, беги». Реж. Том Тыквер. 1998. Германия Бегство

Завод в Алитусе был единственным подобным заводом в Прибалтике. По данным фонда социального страхования Sodrа, 1 сентября в Coca-Cola HBC Lietuva работают 215 человек. В отделе производства работают около 90 человек.

«Подтверждаю, что ЗАО Coca-Cola HBC Lietuva начала консультации по поводу закрытия производства на заводе в Алитусе, гарантируя, что это будет сделано в соответствии со всеми юридическими требованиями. Компания намерена завершить деятельность завода в конце ноября 2016 года. К такому решению подтолкнуло стремление оставаться как можно более конкурентоспособными в стране, где работает Coca-Cola, и поставлять потребителям лучшие продукты и услуги на рынке», — в свою очередь цитирует портал 15min. lt главу Отдела коммуникаций Coca-Cola HBC Lietuva Габриеле Шеренене.

Завод Coca-Cola в Алитусе будет работать до 30 ноября, а всем уволенным работникам уже обещаны выходные компенсации. Завод был одним из самых востребованных работодателей в Алитусе, потому что там зарплаты приравнивались к средним зарплатам Каунаса и Вильнюса. Поэтому и смена работников была минимальной.

«Мы подготовили для увольняемых работников социальный план, охватывающий выходные пособия, бонусы за стаж и лояльность по отношению к компании», — добавил Шеренене.

«Сотрудничая с другими заводами в регионе, мы будем искать все возможности для того, чтобы предложить увольняемым работникам продолжать работать в нашей компании. Центральный склад Литвы и стран Прибалтики и логистический центр останется в Каунасе», — отметила представительница Coca-Cola HBC Lietuva, добавив, что организационное изменение не повлияет на работу других отделений компании, несвязанных с заводом.

В Алитусе Coca-Cola производится в бутылках PET, а банки уже сейчас привозят из Польши.

Об изменениях самоуправлению сообщил один из руководителей всемирной компании, прибывший в Алитус. По сведениям 15min, такое известие шокировало как работников завода, так и городскую власть, потому что решение было очень неожиданным.

«Нас руководители компании информировали вчера после того, как об этом узнали работники. Новость, конечно, как гром среди ясного неба. Нам сообщили, что в Алитусе останется коллектив примерно из 10 человек, который не будет связан с заводом, также будут продолжаться все запланированные совместные проекты с самоуправлением», — сказал 15min мэр Алитуса Григаравичюс.

По его словам, в этом году компания Coca-Cola стала одним из самых щедрых спонсоров праздника города, коллектив предприятия приводил в порядок окружающую среду города, проводил субботники, оборудовал новые скамейки в городском парке, планируется совместная организация Рождественского праздника.

Властям города было гарантировано, что увольняемые работники будут переквалифицированы. «Нас заверили, что для работников будут созданы условия для переквалификации, будут выплачены компенсации, но сейчас самая главная задача — найти новые рабочие места в Алитусе, чтобы избежать волны эмиграции», — утверждал мэр.

«Со стороны бизнеса это решение не связано с деятельностью самоуправления, но как самоуправлению нам нужно обратить внимание на то, что уход таких инвесторов из страны сигнализирует о том, что нужно предпринимать меры для повышения нашей конкурентоспособности», — сказал Григаравичюс.

Правда, подозрения в том, что нагрянут изменения, были и раньше. Еще в этом году предприятие в Алитусе планировало расширение и собиралось строить большую автостоянку, но планы вдруг были отменены без каких-либо объяснений. «Мы прекрасно понимаем, что это изменение повлияет на Алитусский район и его жителей. Поэтому мы будем способствовать их благополучию через специальный фонд сообщества, поддерживая культурные, спортивные, общественные проекты и проекты по защите окружающей среды в районе», — пояснила Шеренене.

Предполагается, что закрытие завода связано с внутренними изменениями в компании Coca-Cola. Завод в Польше, якобы, крупнее и современнее, кроме того, он находится всего в 400 км от Алитуса.

Кроме того, покидающая Алитус компания Coca-Cola в конце августа еще успела порадовать город — подарила жителям Алитуса 8 скамеек.

Coca-Cola недавно приобрела предприятие минеральной воды Neptūno vandenys. Завод этого предприятия находится недалеко от Алитуса, в Варене. Летом по неизвестным причинам была нарушена поставка воды Neptūnаs в места торговли. До сих пор не все магазины получают столько воды Neptūnаs, сколько хотели бы.

Coca Colа уже не первая компания, которая в 2016 году решила перенести свой завод из Литвы. В конце августа о своем решении прервать производство чипсов Estrella в Каунасе сообщила и компания Estrella Baltics. По ее словам, акционеры не захотели инвестировать в завод в Литве и вместо него выбрали завод недалеко от Вроцлава.

О закрытии завода в Литве в начале марта сообщила и предприятие Suslavičius — Felix, изготавливавшее кетчупы в Каунасе. С начала следующего года завод будет перенесен в Швецию, Австрию и Латвию.