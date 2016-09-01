Вашингтон, 1 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. У властей США имеется план действий на случай, если российские вооруженные силы вторгнутся на территорию Украины, об этом сообщил координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниэл Фрид украинской службе «Голоса Америки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По словам Фрида, если ситуация станет разворачиваться наихудшим образом, то есть произойдет «полномасштабное вторжение» на Украину, у США есть «наработанный план».

Представитель Госдепа США отметил, что этот вопрос американская сторона обсуждала с представителями таких стран, как Германия, Франция, Великобритания и Польша. Фрид добавил, что США и Евросоюз ужесточат санкции в отношении РФ, если на юго-востоке Украины вновь возобновятся бои.