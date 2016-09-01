Пекин, 1 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в аэропорту г. Чанчунь (провинция Цзилинь) проходит «День открытых дверей Военно-воздушных сил НОАК» — ежегодное мероприятие, в рамках которого все желающие могут ознакомится с техникой, стоящей на вооружении НОАК. Как сообщают китайские СМИ, нынешнее мероприятие значительно отличается от всех предыдущих, так как впервые публике был представлен самолет раннего радиообнаружения KJ-500.

Retxham Истребитель J-10А ВВС Китая

В общей сложности на аэродроме выставлено более 30 единиц вооружения и техники, 12 из них были приняты на вооружение не позднее конца 2015 г. Наибольшей популярностью у посетителей мероприятия пользуются истребители J-10A и бомбардировщики H-6K, Н-6 и JH-7A. Кроме того, все желающие могут посидеть в кабине пилотов тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и Y-8, пишет «Сина синьвэнь».

Гвоздем программы стал принятый недавно на вооружение в ВВС НОАК китайский авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-500. KJ-500 построен на базе военное-транспортного самолета Y-9. Самолет оснащен 4 турбовинтовыми двигателями. Максимальная взлетная масса KJ-500 не превышает 77 тонн. Крейсерская скорость равна 550 км/ч, максимальная дальность полета — 5,7 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай планирует расширить строительство самолетов радиообнаружения и наведения, став главным конкурентом США, которые считаются самым крупным производителем подобных комплексов в мире.