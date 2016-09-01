Москва, 1 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Говорить об изоляции России сегодня просто смешно, поскольку 80% населения всего мира живёт в странах, которые разделяют подход Москвы во внешнеполитическом векторе. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Зачем [западным странам] так убиваться из-за того, что происходит в Сирии? Зачем так было поступать из-за того, что крымчан всего-то навсего хотели заставить жить в государстве, власть в котором захватили организаторы вооруженного антиконституционного переворота? Все те, кто критиковал и критикует нас в этой связи, говорят, что от вас, мол, отвернулись члены мирового сообщества», — сказал Лавров.

По его словам, от России «никто не отвернулся». И говорить, что это все члены мирового сообщества — это неправильно. 80% населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в мировых делах, поэтому говорить о какой-то изоляции просто смешно».

Лавров напомнил, что инициатором введения антироссийских санкций стали «западные страны и прежде всего США, которые через агрессивное меньшинство в ЕС буквально заставили Европу пойти по этому же пути», а впоследствии принудили к этому Австралию, Японию и ряд других государств.