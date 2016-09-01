Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за ЧП под уголовное преследование попала женщина-предприниматель. Несчастный случай произошёл в Каменске-Шахтинском 30 июня. Ребёнок из детского клуба, которым руководила бизнесвумен, разбил голову во время занятий. Как сообщили ИА REGNUM в облпрокуратуре 1 сентября, досуг дети проводили в необорудованном для этого помещении.

цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

Директор клуба организовывала досуг маленьких детей в группах дневного пребывания. Но в роковой день женщина проводила занятия с детьми в помещении, не принадлежащем клубу и необорудованном для этих целей. В результате 10-летний ребёнок упал на острый угол стола и ударился головой. Он получил рваные ушибленные раны ушной раковины и головы. К счастью, мальчик остался жив, ему оказали помощь медики.

Детали ЧП выясняются, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Женщина-предприниматель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).