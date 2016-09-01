Рига, 1 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Латвии 1 октября 2016 года пенсии и выплаты, размер которых не превышает 332 евро, будут индексированы с применением коэффициента 1,0186, сообщает LETA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Увеличение пенсий, не превышающих 332 евро, будет зависеть от их размера. Например, пенсия в 150 евро будет увеличена на 2,79 евро, пенсия в 200 евро — на 3,72 евро, а пенсия в 250 евро — на 4,65 евро.

Минимальный размер пенсии в Латвии, если страховой стаж не превышает 20 лет, одинаков с государственным пособием социального обеспечения, к которому применяется коэффициент 1,1. В настоящее время эта сумма составляет 70,43 евро, так что пенсия увеличится всего на 1,31 евро. В свою очередь для пенсий и пособий, которые превышают 332 евро, коэффициент 1,0186 будет применяться только для ее части в размере 332 евро, и в результате размер пенсии будет увеличен на 6,18 евро.

Исключение составляют политически репрессированные лица, инвалиды I группы и участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — их пенсии будут индексированы с коэффициентом 1,0186 вне зависимости от размера.

Индексированы будут только пенсии без учета предоставленных добавок на страховой период до 1996 года. Следует учитывать, что с индексируемой пенсии может быть вычтен подоходный налог, что уменьшит выплачиваемую сумму пенсии.

Индексации подлежат пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет и по случаю утери кормильца, как и выплаты, начисленные или пересчитанные до 30 сентября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пенсии в размере более 1000 евро в Латвии получают 4471 пенсионеров, а самая большая пенсия составляет 19 тысяч евро. Между тем, удельный вес внушительных пенсий невелик — не больше 1% от общего числа пенсий. Около 70% (324 969 человек) латвийских пенсионеров получают до 300 евро.