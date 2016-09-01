Москва, 1 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Порядка 16 тысяч учеников напишут ЕГЭ в дополнительную волну в сентябре 2016 года, сообщил журналистам 1 сентября глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, существенных изменений в процедуре проведения единого экзамена не планируется.

ИА REGNUM Бланки ЕГЭ

«На экзамен ЕГЭ по русскому языку 5 сентября подали заявки почти 4 тысяч учеников, на математику 8 сентября — более 12 тысяч участников», — уточнил он.

Кравцов добавил, что за ходом проведения экзамена будут следить по видеонаблюдению. Всего подготовлено порядка 250 наблюдателей.

Кроме того, он сообщил, что в 2016 году тестовой части не будет по 11 предметам.

Напомним, как сообщила пресс-служба Рособрнадзора сообщала, в дополнительные сроки сдать экзамены имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что ЕГЭ по физике, химии, биологии в тестовом режиме с готовыми ответами будут сняты.