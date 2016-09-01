Москва, 1 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Сегодняшнюю ситуацию во взаимоотношениях РФ и Запада сложно сравнивать с ситуацией периода холодной войны между СССР и США, однако предпосылок новой холодной войны нет. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Конечно, очень трудно сравнивать эти две ситуации, они кардинально отличаются друг от друга. Но я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью», — сказал Лавров.

По его словам, говорить об изоляции России сегодня просто смешно, поскольку 80% населения всего мира живёт в странах, которые разделяют подход Москвы во внешнеполитическом векторе:

«Зачем [западным странам] так убиваться из-за того, что происходит в Сирии? Зачем так было поступать из-за того, что крымчан всего-то навсего хотели заставить жить в государстве, власть в котором захватили организаторы вооруженного антиконституционного переворота? Все те, кто критиковал и критикует нас в этой связи, говорят, что от вас, мол, отвернулись члены мирового сообщества. Во-первых, от нас никто не отвернулся. И говорить, что это все члены мирового сообщества — это неправильно. 80% населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в мировых делах, поэтому говорить о какой-то изоляции просто смешно».

Лавров напомнил, что инициатором введения антироссийских санкций стали «западные страны и прежде всего США, которые через агрессивное меньшинство в Евросоюзе буквально заставили Европу пойти по этому же пути», а впоследствии принудили к этому Австралию, Японию и ряд других государств.

Напомним, охлаждение отношений между РФ и странами Запада началось после весны 2014 года. США, ЕС и ряд других государств развязали антироссийскую войну санкций посредством введения эмбарго. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.