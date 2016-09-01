Красногорск, 1 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В день знаний около 12 тысяч школьников впервые сели за парты в 16 новых школах, построенных в Московской области к 1 сентября. До конца 2016 года в Подмосковье будет введено в эксплуатацию еще 29 школ на 25 тысяч мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства региона.

А.И. Кречетов. Первое сентября

К 1 сентября в области 16 школ открыли свои двери в Ленинском, Мытищинском, Красногорском, Одинцовском муниципальных районах, а также в городских округах Балашиха, Домодедово, Королев, Долгопрудный, Звенигород, Химки.

В новых образовательных учреждениях есть специализированные и общеобразовательные классы с оборудованием и реактивами для проведения лабораторных и контрольных работ.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина, все школы оборудованы всем необходимым для обучения.

» Школы, которые открыли свои двери 1 сентября, оборудованы всем необходимым для того, чтобы подрастающее поколение могло оформить и реализовать свои замыслы и планы на будущее. Классы получились светлыми, комфортными и по-своему неповторимыми. Проектировщики постарались сделать так, чтобы посещение уроков оставляло у ребят лишь положительные эмоции, а не превращалось в рутину», — резюмировал Елянюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы областного парламента, на начало 2015—2016 учебного года во вторую смену из-за нехватки мест в школах обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ. Тем не менее в ряде муниципалитетов области отмечают появление не только второй, но и третьей смены.