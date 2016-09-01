«Атака на армию Литвы — спланированная предвыборная операция»
Вильнюс, 1 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Главная правящая партия в Литве — Социал-демократическая партия Литвы — после скандала с закупками для армии кухонных инструментов по завышенной цене, вступила в открытое противостояние с президентом Далей Грибаускайте, раскритиковавшей государственные растраты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 сентября. Политиков возмутило, что генеральный прокурор отказался прибыть в парламент для ответов о расследовании скандальной закупки.
Было не только отправлено приглашение, староста фракции Ирена Шяулене пригласила генпрокурора лично по телефону. «Члены фракции хотели услышать ответы по поводу информации, услышанной и от министра обороны, и от генпрокурора, и от главы Службы по общественным закупкам. К сожалению, генпрокурора мы так и не дождались», — утверждает Шяулене.
«Членам фракции социал-демократов до сих пор неясно, почему прокурор прервал расследование по поводу купленных армией кухонных приборов, передал материал Службе по общественным закупкам и позволил обнародовать информацию, а сейчас заявил, что возобновляет расследование. Между тем инициаторам расследования — Министерству обороны, а также членам социал-демократической партии ситуация до сих пор не объяснена», — говорится в заявлении партии.
«Сейчас эту историю в общественном пространстве все оценивают и интерпретируют, кто как ее понимает. Социал-демократы призывают правоохранительные учреждения и государственные службы не поддаваться на манипуляции во время избирательной кампании», — сказал заместитель председателя Социал-демократической партии Альгирдас Сисас, напоминая о том, что Пашилис, как видимо, «с рвением посещает только Президентский дворец».
Политики заявляют, что скандал создан искусственно и не без участия президента Литвы Дали Грибаускайте, а в доказательство приводят тот факт, что именно Минобороны Литвы само еще два года назад прервало закупки дорогих кухонных приборов и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, которая была начата, но по не известным причинам остановлена. Генпрокурор подчиняется напрямую президенту. В итоге прокуратура передала всю информацию Службе общественных закупок, которая обнародовала «шокирующие растраты» армии за чуть более, чем за месяц до парламентских выборов, дискредитируя таким образом самих социал-демократов.
Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.
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