Вильнюс, 1 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Главная правящая партия в Литве — Социал-демократическая партия Литвы — после скандала с закупками для армии кухонных инструментов по завышенной цене, вступила в открытое противостояние с президентом Далей Грибаускайте, раскритиковавшей государственные растраты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 сентября. Политиков возмутило, что генеральный прокурор отказался прибыть в парламент для ответов о расследовании скандальной закупки.

Andrius Steponavicius Литовская армия на параде

Было не только отправлено приглашение, староста фракции Ирена Шяулене пригласила генпрокурора лично по телефону. «Члены фракции хотели услышать ответы по поводу информации, услышанной и от министра обороны, и от генпрокурора, и от главы Службы по общественным закупкам. К сожалению, генпрокурора мы так и не дождались», — утверждает Шяулене.

«Членам фракции социал-демократов до сих пор неясно, почему прокурор прервал расследование по поводу купленных армией кухонных приборов, передал материал Службе по общественным закупкам и позволил обнародовать информацию, а сейчас заявил, что возобновляет расследование. Между тем инициаторам расследования — Министерству обороны, а также членам социал-демократической партии ситуация до сих пор не объяснена», — говорится в заявлении партии.

«Сейчас эту историю в общественном пространстве все оценивают и интерпретируют, кто как ее понимает. Социал-демократы призывают правоохранительные учреждения и государственные службы не поддаваться на манипуляции во время избирательной кампании», — сказал заместитель председателя Социал-демократической партии Альгирдас Сисас, напоминая о том, что Пашилис, как видимо, «с рвением посещает только Президентский дворец».

Политики заявляют, что скандал создан искусственно и не без участия президента Литвы Дали Грибаускайте, а в доказательство приводят тот факт, что именно Минобороны Литвы само еще два года назад прервало закупки дорогих кухонных приборов и обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, которая была начата, но по не известным причинам остановлена. Генпрокурор подчиняется напрямую президенту. В итоге прокуратура передала всю информацию Службе общественных закупок, которая обнародовала «шокирующие растраты» армии за чуть более, чем за месяц до парламентских выборов, дискредитируя таким образом самих социал-демократов.

Напомним, в Литве разразился скандал вокруг покупки кухонных инструментов за стоимость, которая превышает в восемь раз рыночную цену.

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