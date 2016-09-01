Москва, 1 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве и расчленении жертв на улице Римского-Корсакова в Москве, попал на камеры видеонаблюдения, сообщает 1 сентября Life.ru.

alex alex Камера видеонаблюдения

На фрагменте записи видно, как мужчина спокойно выходит из подъезда жилого дома с пакетом в руках. По версии следствия, в ночь на 1 сентября 29-летний москвич убил своих деда 1927 года рождения и мать 1962 года рождения. Их тела с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает главное следственное управление СК РФ по Москве. Полиция ведет поиск преступника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова пояснила, что мужчина, предположительно, страдает психическим расстройством. Расправившись с дедом, он расчленил его тело.