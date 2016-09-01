Махачкала, 1 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Конный завод «Дагестанский» будет продолжать работать, и никто не собирается пускать на консервы находящихся там лошадей, заявил глава Дагестана. Об этом он написал сегодня, 1 сентября, на своей странице в Instagram. «Ответственно заявляю, что завод продолжит работать, ахалтекинских лошадей никто не съест! В ближайшее время предприятие перейдет в другой формат работы, на основании государственно-частного партнерства. В соседних регионах давно и успешно используется такая практика в работе конезаводов», — написал Рамазан Абдулатипов.

Kerri-Jo Stewart Ахалтекинская лошадь

Все имущество конезавода, по словам главы Дагестана, останется государственным, а инвестору их передадут на условиях аренды с требованием сохранить поголовье табуна и чистоту породы. На содержание завода республика тратит ежегодно восемь миллионов рублей. Этих денег не хватает для нормальной работы завода. Поэтому, считает Абдулатипов, было решено привлечь инвестора. А рядом с конезаводом будет ипподром, школа конного спорта для детей.

Отметим, на конезаводе «Дагестанский» сейчас содержатся 84 лошади, более 50 из которых — маточное поголовье породистых ахалтекинцев. На этой неделе в дагестанских СМИ и соцсетях сообщалось о том, что завод ликвидируют, а лошади останутся без содержания.