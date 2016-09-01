Самара, 1 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Руководство РОСНАНО намерено вложить в создание наноцентра в Жигулевской долине 1 млрд рублей. Обещание было дано во время визита председателя правления РОСНАНО Анатолия Чубайса в Самарскую область, где он представил руководителям предприятий региона новый инвестиционный цикл госкорпорации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Наноцентр — инфраструктурный проект. Он сделает доступными современные технологии для наших предприятий», — цитирует губернатора правительственное издание «Волга ньюс».

По словам главы области, Анатолий Чубайс уже предложил поддержать два новых проекта руководству КуйбышевАзота. Компания, в свою очередь, обещала через один-два месяца вынести на обсуждение проработанные планы сотрудничества по ним.

Напомним, нанотехнологический центр Самарской области создан около года назад. Согласно официальной информации, руководство РОСНАНО и правительство Самарской области возлагают на него большие надежды в плане создания прорывных технологий.

«Самарский центр сосредоточил свои интеллектуальные усилия на создании биосовместимых и аддитивных материалов, катализаторов в нефтехимии и газохимии, на перспективных источниках тока, на инновациях в строительной сфере. Однако создание новых технологий — не самоцель. Сверхзадача наноцентра — коммерциализация научных идей. Разработчики ПО и оборудования с применением нанотехнологий не просто решают насущные проблемы в различных отраслях — они серийно создают бизнесы, моделируя возможности перевода маленького бизнеса в большой», — указано в пресс-срелизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года Самарский губернатор Николай Меркушкин и глава РОСНАНО Анатолий Чубайс договорились на ХIХ Петербургском международном экономическом форуме развивать в регионе наноиндустрию и внедрить нанотехнологии во все отрасли экономики.

Во время рабочей встречи в Санкт-Петербурге была обсуждена реализация в Самарском регионе совместных высокотехнологичных проектов, в том числе создание наноцентра. Благодаря наноцентру будут коммерциализированы научные разработки университетов области, появятся новые рабочие места, повысится инвестиционная привлекательность области. Он должен стать одним из ключевых институтов инновационной инфраструктуры, который может активно внедрять нанотехнологии в отрасли экономики Самарской области и создавать новые высокотехнологичные производства на основе взаимодействия промышленности и научного потенциала университетов региона.

Напомним, в апреле 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому РОСНАНО обязалось оказывать всестороннюю поддержку в развитии наноиндустрии в Самарском регионе.