Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга в интересах городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в последний день августа объявил четыре конкурса на проектирование новых линий метрополитена и продление существующих веток «подземки». Общая стоимость проектных работ превысит 466 млн рублей. Сведения о конкурсах размещены на сайте закупок.

A.Savin В Санкт-Петербургском метро

Как следует из информации о лотах, 59,1 млн рублей будет отпущено на выполнение предпроектных работ для строительства нового участка Кировско-Выборгской линии (1-й или «красной») линии метрополитена — от существующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково», которая должна облегчить коммуникацию города с одноименным международным аэропортом.

Еще 60,5 млн рублей Смольный готов заплатить за выполнение предпроектных работ по строительству участка строящейся и очень ожидаемой жителями Красносельско-Калининской линии метро — от станции «Казаковская» до станции «Петергофское шоссе».

Выполнение предпроектных работ по строительству участка той же Красносельско-Калининской линии от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1» оценили в 171,7 млн рублей. Именно район Полюстрово является одним из наиболее удаленных от действующих станций метро спальных районов города.

Самый большой лот — 175,1 млн рублей — предусмотрен на выполнение предпроектных работ по строительству участка будущей Кольцевой линии Петербургского метрополитена — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2».

Итоги всех конкурсов должны быть подведены до конца сентября.

Как отмечают СМИ, на первой очереди Калининско-Красносельской линии, которую строит «Метрострой», работы должны быть завершены к 2022 году.