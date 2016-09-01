Токио, 1 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda отозвал более 2 миллионов автомобилей по всему миру из-за дефекта откидной двери багажного отсека, сообщает 1 сентября AFP.

Tokumeigakarinoaoshima Mazda CX-3

Компания Mazda Motor Corporation была вынуждена отозвать шесть моделей легковых автомобилей, включая популярные спортивные автомобили CX-3 и CX-5. Автопроизводитель сообщил, что была нарушена технология покраски задней откидной двери, что может привести к появлению коррозии.

Напомним, что будут отозваны около 400 тыс. автомобилей, проданных в Японии, и 1 млн 800 штук, вывезенных за границу.

Также отделение компании Mazda Motor Corporation в префектуре Хиросима отозвало около 117 тыс. автомобилей, проданных в Японии, из-за дефекта дизельного двигателя.