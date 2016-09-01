Москва, 1 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Россия готова работать с любым избранным президентом США. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Дональд Трамп

«Мы всегда исходим из того, что судьбу каждой страны должен определять ее народ. Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов», — заявил Лавров.

Несмотря на это, он отметил, что американская предвыборная кампания «вызывает досаду за американских партнеров»: «Это ведь мощнейшая держава, в которой традиционно была велика роль демократических принципов, принципов продвижения политических концепций».

Министр согласился с тем, что в политической борьбе, особенно накануне тех или иных выборов, «иногда противники, соперники прибегают к весьма нестандартным методам и образам, которые они используют в своей агитации»: «Но происходящее сегодня, когда Россия, которую еще два года назад нынешний американский президент называл региональной державой, превратилась в ходе избирательной кампании в США чуть ли не в главного вершителя судеб в мире, в том числе в страну, которая оказывает решающее влияние на процессы, происходящие в Америке — по-моему, это уже перебор».

Лавров признал, что все понимают, «что это утрированные лозунги, которые направлены на то, чтобы бить избирателя по голове и использовать эту антироссийскую грубейшую манеру»: «Обидно за Америку, за американцев, американский политический класс, как-то все это недостойно. Мы наблюдаем за этим, делая определенные выводы, но достаточно философски».

Министр выразил готовность работать с новым американским руководством на основе взаимосогласованных принципов: «Кто бы ни победил, это будет президент США, это говорит само за себя. С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ. Причем не просто работать, но работать на основе взаимосогласованных принципов: равноправие, учет интересов друг друга, взаимное уважение. При таком раскладе мы многого можем добиться».

Напомним, выборы в США состоятся в ноябре 2016 года. За пост президента США поборются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и представитель республиканцев Дональд Трамп.