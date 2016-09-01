Лавров: «За Америку обидно»
Москва, 1 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Россия готова работать с любым избранным президентом США. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.
«Мы всегда исходим из того, что судьбу каждой страны должен определять ее народ. Мы будем готовы работать с любым лидером, который получил доверие в ходе свободных демократических выборов», — заявил Лавров.
Несмотря на это, он отметил, что американская предвыборная кампания «вызывает досаду за американских партнеров»: «Это ведь мощнейшая держава, в которой традиционно была велика роль демократических принципов, принципов продвижения политических концепций».
Министр согласился с тем, что в политической борьбе, особенно накануне тех или иных выборов, «иногда противники, соперники прибегают к весьма нестандартным методам и образам, которые они используют в своей агитации»: «Но происходящее сегодня, когда Россия, которую еще два года назад нынешний американский президент называл региональной державой, превратилась в ходе избирательной кампании в США чуть ли не в главного вершителя судеб в мире, в том числе в страну, которая оказывает решающее влияние на процессы, происходящие в Америке — по-моему, это уже перебор».
Лавров признал, что все понимают, «что это утрированные лозунги, которые направлены на то, чтобы бить избирателя по голове и использовать эту антироссийскую грубейшую манеру»: «Обидно за Америку, за американцев, американский политический класс, как-то все это недостойно. Мы наблюдаем за этим, делая определенные выводы, но достаточно философски».
Министр выразил готовность работать с новым американским руководством на основе взаимосогласованных принципов: «Кто бы ни победил, это будет президент США, это говорит само за себя. С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ. Причем не просто работать, но работать на основе взаимосогласованных принципов: равноправие, учет интересов друг друга, взаимное уважение. При таком раскладе мы многого можем добиться».
Напомним, выборы в США состоятся в ноябре 2016 года. За пост президента США поборются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и представитель республиканцев Дональд Трамп.