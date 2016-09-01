Руан, Франция, 1 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум.



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Преподаватель одного из лицеев города Ле-Гран-Кевийи, расположенного поблизости от Руана, облился бензином и пытался совершить акт самосожжения 31 августа, сообщает BFM TV.

На такой шаг 51-летнего преподавателя вынудила ссора с коллегой по учреждению. Одной сотрудниц учебного заведения, зашедшей в учительскую в тот момент, когда он собрался поджечь себя, удалось отобрать у него из рук зажигалку прежде, чем он смог совершить непоправимое.

Преподавателя доставили в одну из больниц Руана, где он пройдет психиатрическое освидетельствование. Для установления обстоятельств произошедшего начато расследование.