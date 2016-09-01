Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Модернизацией энергетики Камчатки займутся местные власти и РусГидро, разработав долгосрочную программу развития топливно-энергетического комплекса региона на период до 2030 года на основе приоритетного использования возобновляемых источников энергии. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Владимир Илюхин и генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

pixabay.com Геотермальная энергия

Последний при этом отметил, что Камчатка — уникальный регион по возобновляемой энергетике. «На полуострове сочетаются возможности по развитию ветровой и геотермальный энергетики, а также мощный гидроэнергетический резерв. Мы совместно с региональной администрацией будем стремиться обеспечить широкое использование всего спектра доступных здесь энергоресурсов — это позволит не только укрепить энергобезопасность края, но и в перспективе создать условия для привлечения сюда новых потребителей», — считает глава РусГидро.

Губернатор Камчатки при этом заметил, что действующие сейчас высокие энерготарифы и зависимость региона от привозного топлива сдерживают развитие края, а активное использование альтернативных ресурсов позволит решить проблемы бесперебойного энергоснабжения изолированных энергоузлов, даст возможность обеспечить районы доступной электроэнергией. «Мы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно использовать те источники и ресурсы, которые есть в крае. Возможности региона в этой сфере велики, и у нас уже есть успешный опыт реализации подобных проектов», — отметил Владимир Илюхин.

В рамках выполнения соглашения стороны сформируют перечень инвестиционных и других мероприятий, направленных на обеспечение надежности электро‑ и теплоснабжения потребителей Камчатки.

ИА REGNUM напоминает, что РусГидро — пионер в области геотермальной энергетики. Геотермальные станции расположены на Камчатке, это Паужетская, Мутновская и Верхне-Мутновская ГеоЭС. Они обеспечивают до 30% энергопотребления центрального Камчатского энергоузла, что позволяет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозного топлива.