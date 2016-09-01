Великий Новгород, 1 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, он подозревается в вымогательстве взятки у главврача одной из городских поликлиник. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, 24 августа 2016 года сотрудник МЧС, угрожая привлечением в дальнейшем к административной ответственности и созданием трудностей в деятельности учреждения, потребовал от главного врача одной из поликлиник передачи ему денежных средств в размере 12 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не составлять протокол об административном правонарушении. «При передаче денег подозреваемый был задержан в одном из кафе города Великого Новгорода», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области.