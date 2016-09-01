Воронеж, 1 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. 3 сентября воронежцы отпразднуют 430-летие со дня основания родного города. ИА REGNUM предлагает читателям обзор самых интересных мероприятий, которые предложены горожанам и гостям Воронежа в День города.

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Первые мероприятия, приуроченные ко Дню города, воронежцы смогут посетить уже в пятницу, 2 сентября. Так, в этот день в музее имени Крамского состоится открытие выставка работ известного скульптора Эрнста Неизвестного. Выставка «Эрнст Неизвестный. Возвращение в Россию» в Воронеже планировалась еще при жизни мастера, однако в начале августа Эрнста Неизвестного не стало. В Воронеж привезут работы скульптора из коллекции Феликса Комарова — это и известные произведения, и малоизвестные живописные работы мастера периода эмиграции. Вход на выставку, которая продлится до 2 октября, — бесплатный.

Собственно день города, 3 сентября, откроется торжественными богослужениями в воронежских храмах «О здравии города и горожан». А с 10:00 в центральной части города начнутся народные гуляния.

В парке «Алые паруса», например, можно будет увидеть инсталляцию от «Архбюро Insight». У Кольцовского сквера в 11:00 стартует благотворительная выставка-ярмарка по сбору средств на лечение онкобольных детей «Белый цветок» в рамках «Недели добра и милосердия».

В книжном клубе «Петровский» в 11:00 откроется III Фестиваль художественной фотографии «ФотумАрт», а в сквере Пушкина — фотовыставка «Воронежу 430 лет» союза фотохудожников России.

На площади Ленина в 10:00 откроется уже традиционная выставка ретро-автомобилей, а рядом — выставка современных автомобилей.

Здесь же в 11:30 состоятся показательные выступления подразделения специального назначения 20-ой гвардейской общевойсковой армии. Те же горожане, кто на них попасть не сможет, имеют возможность посмотреть на военную технику — ее выставка пройдет здесь же, на площади Ленина.

В 14:00 на площади Ленина состоится необычный аттракцион — «Волшебный экскаватор»: машинист экскаватора, неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства Александр Хутько покажет, как с помощью ковша экскаватора налить из бутылки стакан воды до краев, а также засунуть обратно в коробку торчащую из него спичку.

Официально праздник откроется в 12:00 — на площадке перед Театром оперы и балета. Здесь состоится чествование почетных граждан Воронежа и вручение памятных знаков «Воронеж — Город воинской славы».

Также кондитеры комбината «Сажинский» в год 320-летия Российского Флота преподнесут Воронежу подарок — огромный «Петровский» пряник, после чего состоится его дегустация.

В 13:00 на площади Ленина в небо отпустят 335 белых шаров. Акция эта совсем не праздничная: День города в Воронеже решили провести в День солидарности борьбы с терроризмом и очередной годовщиной трагедии в Беслане, когда бандиты захватили учеников и учителей школы №1.

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На этой же площадке в 16:30 воронежская анимационная студия Wizart animation представит новый анимационный фильм, а специалисты студии проведут мастер-класс для всех желающих.

На всех площадках состоятся концерты — выступят детские, молодежные, фольклорные коллективы. На проспекте Революции выступят перуанские группы «Laramarka» и «Inkakaral», а в Петровском сквере все желающие смогут потанцевать танго, сальсу и румбу.

Отдельную программу приготовил ко Дню города аэропорт «Воронеж» — здесь состоится день открытых дверей. Гости аэропорта смогут, например, увидеть выставку воздушных шаров, побывать на экскурсии по аэровокзальному комплексу, увидеть показательные выступления службы авиационного поиска и спасания РПСБ, кинологического отдела таможни. Для гостей аэропорта будет работать выставка авиационной и специальной техники для обслуживания ВС.

В 10:30 откроется полетная программа: перед зрителями выступят сотрудники аварийно-спасательной службы аэропорта, состоятся полеты воздушных судов Як-18Т, Як-52, СОКАТО ТБ-20, СП-30, R-44, NG-5, АВТОЖИР, Ан-2, CESSNA-175, CESSNA-172, P2002 SIERRA (группа из 5), а также прыжки с парашютом.

В этом году значительную часть программы народных гуляний, как и планировалось, перенесли в Воронежский центральный парк («Динамо»). Для посетителей здесь запланирован целый ряд концертов — в обновленном Зеленом театре. Кроме того, здесь состоится парад «Новое поколение» — будущих мам и детей в колясках, спортивные состязания, площадка аргентинского танго. На центральной аллее откроется выставка книг о Воронеже.

Завершится праздничный вечер в 21:00 — салютом с дамбы Чернавского моста.

Отметим, что 2 и 3 сентября движение в центре города будет ограничено. В пятницу с 19:00 до 21:00 будет закрыто движение транспорта по площади Ленина со стороны театра оперы и балета (от улицы Плехановской до улицы Платонова) — в связи с монтажом сцены. 2 сентября с 7:00 до 23:00 будут запрещены парковка и остановка автотранспорта между Кольцовским сквером (кафе «Буфет») и домом № 12 на площади Ленина (департамент аграрной политики Воронежской области), а также у дома № 58 на проспекте Революции. Кроме того, в пятницу с 07:00 до 23:00 будет закрыта для движения одна полоса проезжей части площади Ленина, примыкающая к театру оперы и балета, и общественный транспорт не будет останавливаться у театра оперы.

С 23:00 2 сентября до 23:00 3 сентября будет запрещена остановка транспортных средств на участках улиц 25 Октября (от улицы Театральной до улицы Орджоникидзе, остановка будет запрещена на чётной стороне) и Театральной (от улицы 25 Октября до дома № 15 на улице Театральной, остановка будет запрещена на нечетной стороне).

На сутки, с 23:00 2 сентября до 23:00 3 сентября будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина, проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), улицам Плехановской (от улицы Пушкинской до Университетской площади), Кардашова, Карла Маркса (от проспекта Революции до улицы Театральной), 25 Октября (от улицы Пятницкого до улицы Театральной), Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), 3 сентября с 7:00 до 23:00 — закрыто движение автотранспорта по улицам Декабристов, Чернышевского, Петровской набережной и улице Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого). Также с 07:00 2 сентября до 22:00 3 сентября будет закрыт въезд транспорта с Чернавской дамбы на улицы Димитрова и запрещена парковка на Чернавской дамбе.