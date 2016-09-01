Москва, 1 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. С 1 сентября в России вступил в силу новый регламент по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. В отличие от теоретической части, «городская» часть экзамена почти не изменилась, однако теперь практические навыки водителя будут оценивать по пятибалльной системе.

steingraeber Авто. BMV

Теоретический экзамен стал более сложным. Теперь ученик, допустивший ошибку в одном тематическом блоке, получит пять дополнительных вопросов и пять минут, чтобы ответить на них. За две ошибки в разных тематических блоках будут даны десять дополнительных вопросов и десять минут времени. В случае неверного ответа на какой-либо из дополнительных вопросов он будет отправлен на пересдачу.

В перечень практических упражнений, сдавать которые кандидаты в водители будут на закрытой площадке или автодроме, включены пять заданий, среди которых есть и скоростное маневрирование.

Кроме того, ужесточается система штрафных баллов за промахи при маневрировании в городе.

Напомним, что приказ о внесении изменений в правила сдачи экзамена на права с 1 сентября был опубликован в марте 2016 г.