Экзамен на вождение в городе будет оцениваться по пятибалльной системе
Москва, 1 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. С 1 сентября в России вступил в силу новый регламент по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. В отличие от теоретической части, «городская» часть экзамена почти не изменилась, однако теперь практические навыки водителя будут оценивать по пятибалльной системе.
Теоретический экзамен стал более сложным. Теперь ученик, допустивший ошибку в одном тематическом блоке, получит пять дополнительных вопросов и пять минут, чтобы ответить на них. За две ошибки в разных тематических блоках будут даны десять дополнительных вопросов и десять минут времени. В случае неверного ответа на какой-либо из дополнительных вопросов он будет отправлен на пересдачу.
В перечень практических упражнений, сдавать которые кандидаты в водители будут на закрытой площадке или автодроме, включены пять заданий, среди которых есть и скоростное маневрирование.
Кроме того, ужесточается система штрафных баллов за промахи при маневрировании в городе.
Напомним, что приказ о внесении изменений в правила сдачи экзамена на права с 1 сентября был опубликован в марте 2016 г.