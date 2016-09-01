Луганск, 1 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в Луганске (Луганщина, под контролем ЛНР) в парке Дружбы Народов неизвестные взорвали памятный знак, установленный представителями ЛНР в память о погибших добровольцах и ополченцах Луганщины и России. Как сообщает ИА REGNUM, в результате взрыва была повреждена нижняя часть фигуры казака.

lug-info.com Памятный знак, установленный представителями ЛНР в память о погибших добровольцах и ополченцах Луганщины и России

В настоящее время на месте инцидента работают следователи МВД Луганска, устанавливается характер взрывного устройства, устанавливаются вандалы. Правоохранители пока не сообщают обстоятельства происшествия.

Напомним, этот памятник был установлен 12 мая 2016 года по случаю второй годовщины проведения референдума о создании ЛНР. Шестиметровый монумент состоит из контура Луганщины, на фоне которого стоят фигуры, символизирующие ополченца, казака и десантника. Во время открытия памятника глава ЛНР Игорь Плотницкий одной из причин войны в Донбассе назвал определенные силы, которые попытались «убить память народа, заражая ее бациллами бандеровщины и неонацизма». Также он заявил, что во время Второй мировой войны народ СССР одержал победу над «гитлеровским Евросоюзом».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2016 года в Донецке (под контролем ДНР) неизвестные также совершили неудачную попытку подрыва памятника Ленину. Взрыв незначительно повредил гранитное основание памятника. Несмотря на это, монумент устоял.