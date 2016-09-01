Москва, 1 сентября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Приморском крае создана группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения вызванного прохождением тайфуна. Для оказания помощи направят 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Айвазовский. Шторм в ночи

Оперативные группы Национального центра управления обороной РФ вместе с местными властями и МЧС ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации в регионе и координируют действия спасателей на местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун Lionrock обрушился на Приморский край 31 августа. Ситуация осложняется тем, что почти на всей территории ливень сопровождается сильным ветром, из-за чего в нескольких районах произошел обрыв линий электропередачи. В 13 муниципалитетах объявлен режим ЧС.

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