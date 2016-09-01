Москва, 1 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. У России не могло и не может быть иного внешнеполитического курса, кроме самостоятельного движения. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может», — сказал Лавров.

По его словам, обновленная редакция концепции внешней политики РФ на сегодняшний день уже готовится, и её авторы учитывают сложившуюся в последнее время геополитическую обстановку: «Мы докладываем президенту по его поручению обновленную редакцию концепции внешней политики РФ с учетом тех событий, которые в последнее время развиваются. Уверен, что мы не должны менять ключевые направления, определенные президентом Владимиром Путиным еще в 2000 году, предполагающие многовекторность, открытость к сотрудничеству со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе, учет интересов партнеров, но прежде всего неконфронтационное, но твердое отстаивание собственных интересов».

Вместе с тем Лавров отметил, что «определенные нюансы в этой обновленной редакции концепции, конечно же, появятся».

Министр объяснил многовекторность внешней политики России: «К сожалению, естественный процесс становления полицентричной, многосторонней системы сталкивается с очень серьезными и многочисленными препятствиями. Эти препятствия проистекают из стремления наших западных партнеров сохранить глобальное доминирование».

Вместе с тем он подчеркнул, что подобные тенденции не учитывают роста новых экономик, которые постепенно становятся новыми мировыми центрами: «Прежде всего, эти процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, постепенно теряет свои позиции».

Министр рассказал, что всё больше государств понимают необходимость отказа от односторонних подходов: «Подходы, которые отличаются от подходов, навязываемых через односторонние действия, которые мы исповедуем, разделяет подавляющее большинство государств планеты, не менее 80% населения планеты представлено этими государствами».

Напомним, охлаждение отношений между РФ и странами Запада началось после весны 2014 года. США, ЕС и ряд других государств развязали антироссийскую войну санкций посредством введения эмбарго. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.