Лавров: Евросоюз теряет свои позиции
Москва, 1 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. У России не могло и не может быть иного внешнеполитического курса, кроме самостоятельного движения. Об этом 1 сентября в ходе выступления в МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Наш внешнеполитический курс мы называем многовекторным, учитывая направления развития по всем азимутам, называем самостоятельным, потому что другого, кроме как самостоятельного, курса у России и вообще у нашего государства во всех его ипостасях не могло быть и быть не может», — сказал Лавров.
По его словам, обновленная редакция концепции внешней политики РФ на сегодняшний день уже готовится, и её авторы учитывают сложившуюся в последнее время геополитическую обстановку: «Мы докладываем президенту по его поручению обновленную редакцию концепции внешней политики РФ с учетом тех событий, которые в последнее время развиваются. Уверен, что мы не должны менять ключевые направления, определенные президентом Владимиром Путиным еще в 2000 году, предполагающие многовекторность, открытость к сотрудничеству со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе, учет интересов партнеров, но прежде всего неконфронтационное, но твердое отстаивание собственных интересов».
Вместе с тем Лавров отметил, что «определенные нюансы в этой обновленной редакции концепции, конечно же, появятся».
Министр объяснил многовекторность внешней политики России: «К сожалению, естественный процесс становления полицентричной, многосторонней системы сталкивается с очень серьезными и многочисленными препятствиями. Эти препятствия проистекают из стремления наших западных партнеров сохранить глобальное доминирование».
Вместе с тем он подчеркнул, что подобные тенденции не учитывают роста новых экономик, которые постепенно становятся новыми мировыми центрами: «Прежде всего, эти процессы наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который еще долго будет оставаться локомотивом мирового экономического развития. Это на фоне того, что наш крупнейший торговый партнер Европейский союз, который таким и остается, несмотря на санкции, постепенно теряет свои позиции».
Министр рассказал, что всё больше государств понимают необходимость отказа от односторонних подходов: «Подходы, которые отличаются от подходов, навязываемых через односторонние действия, которые мы исповедуем, разделяет подавляющее большинство государств планеты, не менее 80% населения планеты представлено этими государствами».
Напомним, охлаждение отношений между РФ и странами Запада началось после весны 2014 года. США, ЕС и ряд других государств развязали антироссийскую войну санкций посредством введения эмбарго. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.