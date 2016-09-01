Москва, 1 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Строительные вузы в России полностью перейдут на болонскую систему до 2018 года, сообщил глава Минстроя Михаил Мень в рамках празднования Дня знаний в НИУ «Московский государственный строительный университет».

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563

«С 2018 года будут работать новые принципы: разделение на бакалавриат и магистратуру», — заявил министр, отметив, что акцент смещается на обучение студентов по всему жизненному циклу здания и сооружения: содержание, коммунальное хозяйство, городская среда.

В России болонская система образования, предполагающая двухступенчатое обучение, действует с 2011 года. Студенты четыре года учатся на бакалавра, а потом, при желании, еще два года — для получения степени магистра.

В стране 12 вузов выпускают строителей, специалистов по развитию городской среды и городского хозяйства.