Либревиль, 1 сентября, 2016, 11:35 — ИА Регнум.



Sadalmelik Карта Габона

Глава МИД Франция Жан-Марк Эро заявил 1 сентября, что Париж «крайне обеспокоен» столкновениями в Габоне после объявления результатов президентских выборов, сообщает Europe1.

Франция также призывает все стороны к сдержанности в связи со столкновениями, разразившимися в ночь на 1 сентября в Габоне после объявления результатов президентских выборов в стране, на которых, по данным избирательной комиссии, победил кандидат Али Бонго.

«События этой ночи в Либревиле вызывают мою крайнюю обеспокоенность. В рамках выборного процесса не может быть место для насилия», — подчеркнул глава французской дипломатии Эро.

Напомним, президентские выборы в Габоне прошли 27 августа. На них победу одержал кандидат Али Бонго, за которого проголосовало, по данным избирательной комиссии, 49,85% избирателей. Его оппонент Жан Пин получил поддержку 48,16% граждан центральноафриканской страны.

Представители оппозиции отвергли результаты избирательной комиссии и потребовали пересчета голосов в родной для Бонго провинции Верхнее Огове. В ночь на 1 сентября в столице страны прошли акции протеста, вылившиеся в беспорядки. В частности, как сообщается, демонстранты подожгли здание Национальной Ассамблеи Габона.