Москва, 1 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В России вступают в силу новые правила взаимодействия автовладельцев со страховыми компаниями. С 1 сентября установленные тарифы на ОСАГО не смогут изменяться чаще, чем раз в год. На этом фоне, однако, закон предусматривает и ряд других мер, наиболее спорной из которых является новая процедура проведения независимой технической экспертизы — она фактически устанавливает одностороннее преимущество страховщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил глава экспертного совета по страховому законодательству Госдумы РФ, президент автономной некоммерческой организации по защите прав страхователей «За справедливые выплаты» Александр Коваль.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страховщик

«Главная проблема нововведений состоит в процедуре проведения независимой технической экспертизы, все остальное второстепенно», — заявил Коваль.

Ранее автовладелец направлял документы о ДТП страховщику и 5 дней ждал организации экспертизы, напомнил он.

«Если страховщик ее не назначал, то автовладелец организовывал ее самостоятельно и предоставлял результаты страховщику. Затраты на ее проведение возмещались страховщиком», — пояснил эксперт.

Теперь же действует иной порядок, указал Коваль: «Автовладелец направляет документы в страховую компанию, и страховщик согласовывает (что это означает, текст закона не объясняет) ему дату проведения экспертизы».

При этом дата может устанавливаться страховщиком совершенно произвольно, продолжил он: «Он (автовладелец) может в дату, назначенную страховщиком, работать, а место проведения экспертизы может быть «у черта на куличках» и так далее».

«И пока страховщик не проведет экспертизу, автовладелец не может проводить ее самостоятельно. Если же он ее проведет, результаты такой экспертизы не учитываются и не принимаются страховщиком», — указал глава организации «За справедливые выплаты».

«Таким образом, закон прямо устанавливает, что можно доверять только страховщику, только его экспертизе, а все, абсолютно все автовладельцы — априори нечестные люди, жулики, и их экспертизе доверять нельзя! Получается, что закон установил одностороннее преимущество страховщиков», — резюмировал эксперт.

«Парадокс еще и в том, что все техники-эксперты, проводящие экспертизы, руководствуются одними и теми же документами, методиками, справочниками, а результаты абсолютно разные. Следует понимать и учитывать также и тот факт, что многие экспертные организации созданы самими страховщиками и аффилированы с ними», — добавил Коваль.

1 сентября вступили в силу поправки к закону, запрещающие Банку России изменять тарифы ОСАГО в течение года после их установления. Закон также содержит положения, которые, как было заявлено, призваны защитить страховой бизнес от мошенников. К этим мерам и относится предложение, обязывающее автовладельцев предоставлять автомобиль на осмотр в назначенные страховой компанией время и место для оценки ущерба. Эта часть закона должна вступить в силу с 1 января следующего года.

По мнению страховых компаний, такая поправка не создаст трудностей для добропорядочных автовладельцев, зато позволит пресечь деятельность злоумышленников и «криминальных автоюристов», которые часто направляют в компании требования о возмещении убытка, когда автомобиль уже отремонтирован и оценить реальный ущерб в ходе ДТП в связи с этим невозможно — по разным оценкам, за 2015 год таким образом было выведено с рынка от 10 до 18 млрд рублей.