Таллин, 1 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Два учебных заведения столицы Эстонии — Техническая гимназия и Ыйсмяэский русский лицей — вынуждены начинать новый учебный год вне привычных условий, поскольку строители не выдержали договорные сроки окончания ремонтных работ. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, сообщили в пресс-службе таллинской мэрии «Раэпресс».

Морозов Александр Иванович. Сельская бесплатная школа. 1865

Виновной в случившемся на двух объектах выступила одна и та же фирма Riito Ehituse AS. По договору обе школы должны были быть готовы к 15 августа.

Строительно-ремонтные работы продолжаются на объектах до сих, поэтому мэрия Таллина приняла решение о том, что новый учебный год учащиеся гимназии и лицея начнут на арендованных площадях. Официальное разрешение на использование зданий также пока не получено. В отношении нарушителя будут применены санкции.

Признавая, что санкции за нарушение договора не смогут смягчить ситуацию, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт принес глубочайшие извинения учителям и учащимся за те неудобства, с которыми они вынуждены сталкиваться. Он отметил, что это урок и департаменту, который должен исключить возможность выигрыша конкурсов фирмами, которые на самом деле не способны выполнять договорные обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предстоящей осенью в основные школы, гимназии и технические училища Эстонии пойдут свыше 143 тысяч учеников, что на 14% или на 20 тысяч человек меньше, чем в 2006 году.

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