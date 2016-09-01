Токио, 1 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Японии 17 человек пропали без вести после того, как 30 августа мощный тайфун Lionrock обрушился на северный и северо-восточный регион страны, сообщает 1 сентября AFP.

cocoparisienne Силуэт в тумане

Власти города Иваидзуми (префектура Ивате) заявили, что на данный момент 17 человек считаются пропавшими без вести, еще около 1 тыс. 600 человек изолированы в своих населенных пунктах, т.к. большое количество дорого и мостов разрушены или заблокированы.

«У нас есть 17 человек, с которыми мы не можем связаться и убедиться, что они находятся в безопасности», — сказал представитель муниципалитета Йасуйуки Исигуро.

Тайфун Lionrock стал десятым по счету тайфуном, обрушившимся на Японию в 2016 году.