Москва, 1 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Московский автомобилист получил уведомление о штрафе за нарушение правил движения, совершенное водителем ехавшего впереди автомобиля, передает 1 сентября радиостанция «Говорит Москва».

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

Как пояснил водитель Nissan Teana, 20 августа он ехал по внутренней части Третьего транспортного кольца со стороны 1-й Ямской улицы в сторону шоссе Энтузиастов. Впереди двигался автомобиль с иностранными номерами, который совершил поворот не из того ряда. Водитель Nissan продолжил движение, однако номер его машины зафиксировала камера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа другой житель Москвы получил уведомление о штрафе после того, как остановился на обочине дороги по требованию инспектора ДПС. Еще один москвич был оштрафован за выезд автомобиля на обочину. На самом деле водитель двигался правильно, однако комплекс видеофиксации засчитал за нарушение правил блики фар на мокром асфальте.