Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горожане, не дождавшись помощи коммунальных служб, решили сами очистить ливневые стоки. Из-за дождя, который накрыл некоторые микрорайоны донской столицы, отдельные улицы оказались в воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После бури

Свои чаяния ростовчане пытаются донести посредством социальных сетей. Так, в группе «Ростов | Главный» «ВКонтакте» Мария Л. написала: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! Сегодня во время дождя мужчина по колено в воде чистил «ливнёвку». Вода не уходила накануне с улиц в микрорайоне Александровка. Также в Пролетарском районе вода уходить не спешила.

«Такие лужищи в районе Нахичевани — норма. И неважно, какой дождь по силе, воды все равно всегда по колено», — написал пользователь под ником Mia W.

Пользователи соцсети уже высказали свои мнения и предложили решения данной проблемы в городе. «Думаю, у жителей с прошлого раза уже надувные лодки есть. Так что поплыли», — предлагает Валерия С.

Недовольны горожане тем, что строительство «Ростов-Арены» к ЧМ-2018 идет с опережением сроков, а система ливневой канализации за процессом не поспевает. Причем, дождь был не настолько сильный, чтобы стоки не могли справиться с выпавшими осадками.

«Сегодня такую же картину наблюдала на ул. Булавина. Там реально была река, перейти которую я смогла с большим трудом. Переходила по щиколотку в воде», — высказалась Юлия М.

Отметим, что региональное управление МЧС предупреждало о сильных дождях, грозовых ливнях с градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с. Горадминистрация, в свою очередь, вновь обратила внимание жителей и гостей донской столицы на те места, которые стоит покинуть во время дождя. Среди них — пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской, Привокзальная площадь, пересечение улиц Малиновского и Всесоюзной, Стадионной и Нансена, улица Шоссейная.

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Напомним, по мнению специалистов, освоение новых микрорайонов Ростова-на-Дону должно начинаться с устройства канализации и ливневых стоков. Их отсутствие и становится причиной потопов, которые происходят в городе во время дождя. А прошедший 30 июня ливень и вовсе привел к трагическим последствиям: в бурлящем потоке дождевой воды погибла 13-летняя девочка.

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