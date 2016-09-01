Владикавказ, 1 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта. В городе проходят траурные мероприятия, посвященные двенадцатой годовщине захвата террористами первой школы. Как сообщает 1 сентября корреспондент ИА REGNUM, с раннего утра к месту трагедии движется неиссякаемый поток людей. Жители и гости республики, родственники и бывшие заложники идут к разрушенной школе с венками и букетами цветов.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM В память о погибших зажжены свечи

Ровно в 09:15 во дворе учебного заведения раздался школьный звонок. Именно в это время двенадцать лет назад здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди боевиков. Сотни людей направляются к обгоревшему спортивному залу, где террористы удерживали заложников. Они несут в руках живые цветы, венки и свечи. Из спортивного зала доносится плач матерей погибших при теракте детей.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM Вспоминая страшные дни

В сожженный спортзал, где боевики три дня удерживали учащихся, их родителей и учителей, вошли представители общественности, парламента, правительства, министерств и ведомств во главе с временно исполняющим обязанности главы республики Вячеславом Битаровым. Они возложили цветы и поставили свечи. Почтить память погибших приехали депутаты Госдумы России и Совета Федерации. Среди участников вахты памяти также представители соседних республик.

В рамках траурных мероприятий в Беслане пройдет встреча «Спасатели и спасенные». У памятника погибшим сотрудникам спецслужб состоится Божественная литургия. З сентября будет объявлена минута молчания, и во дворе разрушенной школы дети выпустят в небо белые шары. Пройдет крестный ход с портретами всех погибших. На мемориальном кладбище «Город ангелов» перечислят фамилии и имена погибших. Здесь же возложат цветы и венки к памятнику «Древо скорби».

Напомним, что 1 сентября 2014 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в бесланской трагедии. Но родственники погибших в теракте решили дальше отстаивать свои права. В связи с этим они обратились в Европейский суд по правам человека. По словам пострадавших в теракте, те вопросы, которые они ставили перед российским правосудием, не находили поддержки в Российской Федерации и их адресовали международному суду.

Оксана Бадтиева ИА REGNUM Траурный молебен

В республиканской общественной организации «Матери Беслана» считают, что правоохранительные структуры и власти Северной Осетии были проинформированы федеральными спецслужбами о планируемом теракте в городе Беслане по буденновскому сценарию, но не предприняли никаких мер по недопущению трагедии. Пострадавшие в теракте утверждают, что безответственность и халатность должностных лиц, которые позже были амнистированы, стали главной причиной теракта и гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года группа террористов захватила 1128 заложников в школе №1 города Беслана. В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Ранения различной степени тяжести получили 728 бесланцев и 55 сотрудников силовых структур. При штурме здания школы были убиты 12 работников спецслужб и один местный житель, помогавший освобождать заложников. В ходе штурма был уничтожен 31 боевик. Верховным судом Северной Осетии к пожизненному сроку лишения свободы приговорен оставшийся в живых боевик Нурпаши Кулаев.