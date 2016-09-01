Вологда, 1 сентября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Заседание инвестиционного совета прошло сегодня в городской администрации Череповца. На повестке дня были четыре крупных инвестиционных проекта производственной тематики, три из которых будут реализованы на территории строящегося индустриального парка на северной промышленной площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве городского развития «Череповец».

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Первый проект подразумевает создание современного логистического центра, ориентированного на организацию интермодальных перевозок в единой логистической цепочке. Он будет включать в себя терминальный комплекс, складской и производственно-торговый комплексы, парковки, погрузочно-разгрузочные пункты. Этому проекту присвоили статус приоритетного для Череповца, поскольку он позволит развивать в городе транспортно-экспедиционное обслуживание.

Второй производственный проект по строительству завода, производящего эмульсолы, будет обеспечивать различными видами химической продукции производственные предприятия машиностроительной, химической, косметической, пищевой, пивоваренной промышленности и ЖКХ.

Третий проект предполагает строительство завода по производству активной минеральной добавки в цемент. В рамках проекта будет создан промышленный комплекс по производству активной минеральной добавки в цемент путем переработки шлаковых отходов. Все три вышеперечисленных проекта разместятся на территории индустриального парка «Череповец». По итогам реализации инвестпроектов будет создано 173 рабочих места, а в экономику города поступит 1,08 млрд рублей частных инвестиций.

Четвёртый проект «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции» будет располагаться на территории северного въезда в город в районе поста ГИБДД по Кирилловскому шоссе на участке площадью 5,5 га. В этом случае объём инвестиций в проект составит 250 млн рублей.

«Развитие города сегодня невозможно без притока внешних инвестиций. В условиях, когда инвесторы ищут место, где созданы условия для ведения бизнеса, ключевыми факторами в борьбе за инвестиции становятся эффективный механизм сопровождения инвестпроекта, наличие преференций и подготовленных площадок для размещения производства. Все это есть в Череповце», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционного агентства «Череповец» Оксана Андреева.

Добавим, что проекты по строительству трех заводов рекомендовали к рассмотрению на заседании областного инвестсовета при губернаторе. Таким образом им может быть присвоен статус масштабных инвестиционных проектов Вологодской области.