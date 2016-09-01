Большой Камень, Приморский край, 1 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Создание судостроительного комплекса «Звезда» играет большую роль для отечественной судостроительной отрасли, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что проект сложный и капиталоёмкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Путин: Строительство завода «Звезда» послужит военным целям

Первая тема, которую затронул глава государства, касалась поставок металлопроката на предприятие. Их годовой объём по плану должен составить около 330 тысяч тонн. По мнению Владимира Путина, важно, чтобы этот спрос покрывался, прежде всего, российскими металлургами. Кроме того, поставки должны быть экономически целесообразными.

«Генеральный директор (прим. ред., — гендиректор ОАО ДВЗ «Звезда» Юрий Фильчёнок) только что говорил об ограниченных возможностях прохождения по железнодорожным тоннелям и так далее. Это всё нужно обсудить, профильным министерствам — проработать этот вопрос», — сказал президент.

Вместе с тем Путин напомнил, что на заводе «Звезда» будут работать около 7,5 тысячи человек, а вместе с семьями это порядка 17 тысяч человек. Все эти люди должны быть обеспечены благоустроенным жильём и объектами социальной инфраструктуры: больницы, школы, культурные центры и так далее.

«Не откладывать решение этих вопросов на потом, а решать задачу параллельно — с участием региональных и федеральных органов власти. Нам нужно добиться координации работы федеральных органов власти, причём самых разных, региональных, и самого предприятия», — поручил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл во Владивосток за несколько дней до официального старта второго Восточного экономического форума. Сегодня, 1 сентября, президент принял участие в церемонии закладки плавучего дока, который будет строиться на судоверфи «Звезда» в приморском Большом Камне.