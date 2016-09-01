Черкесск, 1 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве вице-премьера Карачаево-Черкесии Ансара Тебуева. Из двух подозреваемых в совершении преступления виновным признан только один — Артур Тамбиев. Как сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Другой фигурант уголовного дела Олег Ванченко признан невиновным и оправдан на основании оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного с РФ в течение 10 суток.

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Напомним, в ходе слушания дела в прошлом году на скамье подсудимых был еще третий подозреваемый — Атам Ачмиз. По решению суда в августе 2015 года в отношении всех трех фигурантов уголовного дела был вынесен приговор. Из трех подсудимых год назад присяжные виновным признали только одного — Артура Тамбиева. Он, как и на этот раз, получил 17 лет колонии строгого режима, двух остальных оправдали.

Вынесенный год назад Северо-Кавказским окружным военным судом приговор был отменен Верховным судом РФ. Согласно постановлению суда, во время судебного процесса на присяжных заседателей было оказано незаконное воздействие с тем, чтобы сформировать у них определенное мнение.

На следующий день после оглашения приговора Ванченко был взят под стражу, так как являлся фигурантом другого уголовного дела, а Ачмиз после отмены приговора был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, вице-премьер правительства Карачаево-Черкесии Ансар Тебуев был убит 18 октября 2004 года. Утром, когда он в служебном автомобиле ехал на работу, машина была обстреляна из автоматического оружия в центре Черкесска. От полученных ранений Тебуев скончался на месте.