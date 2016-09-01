Мурманск, 1 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В рамках проведения мероприятий внезапной проверки Вооружённых сил Российской Федерации на Северном флоте на базе Кольской флотилии разнородных сил сформировано подразделение территориальной обороны, полностью укомплектованное военнослужащими запаса, заключившими контракт о пребывании в резерве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

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«Комплектованием подразделения занимались военные комиссариаты Мурманской и Архангельской областей, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — В настоящее время с личным составом подразделения резервистов проводятся военные сборы, на которых военнослужащие запаса совершенствуют военные знания, умения и навыки при практическом исполнении должностных обязанностей, при применении штатного вооружения и военной техники в современном бою».

По информации флота, практические занятия по отработке действий в составе подразделения отрабатываются резервистами на полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области.

«В ходе полевых занятий личный состав подразделения отрабатывает действия при организации обороны с боевой стрельбой из штатного стрелкового вооружения, — сообщил начальник пресс-службы флота. — Планируется, что подразделение резервистов, сформированное на Северном флоте, примет участие в практических мероприятиях СКШУ «Кавказ-2016».

Отметим, формирование подразделения территориальной обороны производилось в рамках реализации указа президента РФ «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил Российской Федерации», который предусматривает внедрение новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов.

«Новая система предусматривает в составе запаса выделение мобилизационного людского резерва, то есть граждан, пребывающих в запасе, заключивших в установленном порядке контракт о пребывании в резерве в конкретной воинской части на конкретной воинской должности», — заключил Серга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности Вооружённых сил РФ на прошлой неделе. Она проходила с 25 по 31 августа в трёх военных округах и на Северном флоте.