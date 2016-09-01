Уфа, 1 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Башкирии 1 сентября за парты сели более 450 тыс. детей, из них 53 тыс. первоклассников. В некоторых школах Уфы учащихся 2−10-х классов лишили традиционной праздничной линейки, сообщили ИА REGNUM родители школьников. Вопросы вызывает и новая концепция преподавания родных языков, и нерешенные проблемы, оставшиеся с прошлых лет.

Праздник первого звонка в лицее №60 Уфы состоялся только для первоклассников и одиннадцатиклассников

Для кого прозвучал первый звонок

«Мы привели детей к школьному крыльцу, ни музыки, ни праздничных плакатов в холле у проходной, все как в будний день, — поделились родители учащихся вторых и четвертых классов лицея № 60. — В школу сначала не пускали. Потом учителя приглашали детей в классы, там у них проходили классные часы. Но общего школьного мероприятия не было». По словам родителей, отсутствие общешкольного мероприятия и праздничной атмосферы вызвано настроем педагогов, а не желанием школьников и их близких.

Для первоклассников и одиннадцатиклассников мероприятие все же состоялось. «Надо понимать так, что школьная администрация не пожелала создать детям праздник, — сделали вывод родители. — Но больше всего нас волнует тот факт, что учащиеся начальных классов учатся во вторую смену вопреки всем нормативам — и так на протяжении нескольких лет».

Первоклассников — больше, школ — меньше

С 1 сентября 2016 года, по данным, которые озвучила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на окружном совещании, проведенном помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олегом Машковцевым, в учебном году в школах республики будут учиться более 450 тыс. детей. В первый класс пойдут 53 тыс. ребятишек.

По оценке экспертов, за последние пять лет количество первоклассников ощутимо увеличилось.

«В 2011 году в Башкирии в школу пошли 435 тыс. школьников, из них 43,6 тыс. первоклассников; в 2013 году за парты сели более 430 тыс. учеников. Причем 44 тыс. из них — первоклассники, — напомнили в экспертном сообществе LogoMarkt. — В 2014-м в республике пошли в первый класс 46,5 тыс. детей, из них 70 прибыли из Новороссии. В 2015 году в регионе новый учебный год начался для 439 тыс. школьников, за парты сели 49,5 тыс. первоклассников». Однако велика вероятность того, что рост числа первоклассников в последующие годы несколько сократится.

При росте школьников в регионе с 2011 по 2015 год сократилось число школ. 1 сентября 2015 года, по сообщению тогдашнего министра образования Альфиса Гаязова, в Башкирии открыли двери 1,4 тыс. школ. «С 2008 по 2012 год число школ в республике сократилось на 20,5% — с 3013 до 2399, — констатировали в LogoMarkt. — И хотя разные источники называют разное количество школ, тенденция сокращения этих учебных учреждений прослеживается достаточно четко».

Кроме того, около 10 зданий школ стоят пустыми, ещё 40 — полупустыми. Такую цифру озвучил глава Башкирии Рустэм Хамитов а августе 2016 года. По его словам, эти сельские школы были построены в нулевые годы. Еще 40 новых общеобразовательных организаций стоят полупустые.

Школьные проблемы

По данным 2011 года, в регионе 12 школ находились в аварийном состоянии. Практически в половине всех учебных заведений не было оборудованных пищеблоков и теплых туалетов, а в каждой десятой — отсутствовал спортивный зал. К сентябрю 2015 года ситуация оставляла желать лучшего.

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, при проведении контрольно-надзорных мероприятий в образовательных учреждениях региона постоянно выявлялись риски воздействия на детей неблагоприятных факторов образовательной среды. Так, в связи с увеличением числа школьников (по сравнению с 2014 годом на 8 тыс. 304 ребенка) обострилась ситуация по переуплотненности школ в городах и районных центрах. Классы комплектуются детьми сверх проектной вместимости, учебный процесс в 282 организациях (12,9% от их общего числа) организован в две смены.

Имелись риски при организации питания. В нарушение санитарных правил в большинство пищеблоков — доготовочных образовательных организаций, которые составляют 85% от их общего количества, не организована поставка овощных, мясных и рыбных полуфабрикатов высокой степени готовности.

Сохраняется проблема обеспечения сельских школ доброкачественной питьевой водой. 67 (или 0,9% от всех) образовательных организаций работают на привозной воде.

В 320 школах (14,7% от всех школ) отсутствуют теплые туалеты.

В 2014—2015 учебном году в 27,5% проверенных организациий мебель не соответствовала росту детей, в 10% проверенных организаций показатели микроклимата не соответствовали санитарным правилам.

200 школ в сельской местности не имеют доступа к сети интернет, высокоскоростной доступ — 2 Мбит/с и выше — есть только у 40% школ. Лишь 75% педагогов используют сетевые социальные и образовательные ресурсы.

Учителя и их зарплаты

В Башкирии на протяжении нескольких лет наблюдается нехватка учителей-предметников и воспитателей. По информации башкирского Минобразования, всего в школах Башкирии работает почти 39 тыс. педагогов. Из этого числа 22% считаются молодым специалистами, свободных педагогических вакансий на данный момент — 268. Дефицит кадров составляет 0,7%. Школам не хватает учителей иностранного языка и математики. Также наблюдается нехватка учителей начальных классов, воспитателей и педагогов дополнительного образования.

За последние годы в школах Башкирии ощутимо увеличилось число учителей пенсионного возраста. А доля преподавателей, стаж работы которых не превышает два года, составила в позапрошлом году всего 3,5% (в целом по стране этот показатель достигает 5,5%).

Согласно майскому указу президента РФ, средняя заработная плата работников бюджетной сферы должна быть доведена в 2012—2018 годах до средней по регионам. Заработную плату педагогов к 2017 году планировалось повысить до 35 тыс. рублей. Педагогов в детских садах — до 28 тыс. рублей, преподавателей в центрах детско-юношеского творчества, спортивных школах, а также в училищах и колледжах — до 33 тыс. рублей. На 1 июня 2013 года средняя заработная плата педагогических работников общего образования в республике достигла 21 971 рубля (101,9% от средней в регионе), в том числе учителей — 22 454 рубля (104,1%), педагогических работников дошкольного образования — 16 573 рубля (96%), педагогов дополнительного образования — 13 031 рубль (80,6%). В 2016 году в школах Башкирии учителя имеют среднюю заработную плату в размере 25 тыс. рублей.

Что касается рейтинга зарплаты учителей в ПФО, то Башкирии занимает 10-е место из 14. Наибольший заработок имеют учителя Пермского края, их зарплата составила чуть более 34 тыс. рублей, а вот наименьшую зарплату получают учителя в Марий Эл — 21 тыс. 313 рублей.

Однако, по свидетельствам самих педагогов, официальные данные завышены. «Если сложить высокую директорскую зарплату за месяц и месячную зарплату рядового учителя, добавить туда премию, которую мы получаем не каждый месяц, то, может быть, именно за этот месяц и выйдет 25 тысяч, — рассказывает педагог Марина Петрова. — Однако это вовсе не значит, что зарплаты большинства учителей дотягивают до 25 тысяч».

Родной — только нерусский, русский — только неродной?

На августовском педсовете 2016 года была представлена концепция развития образования в республике, одним из актуальных вопросов в которой стало увеличение числа детей, изучающих родной язык. Выступая перед аудиторией августовского педсовета, министр образования Башкирии Гульназ Шафикова посетовала, что «расширение полномочий школьников, учителей и родителей часто используется не в пользу сохранения национально-регионального содержания образования». Эта точка зрения прослеживается и в концепции.

Что касается школьников, изучающих языки народов Башкирии, то концепцией установлен минимальный показатель в 60% школьников нерусской национальности, которые должны это делать. Достичь этого показателя будет несложно, так как сейчас их доля составляет 63,36%

Авторы концепции также выразили своё недовольство по поводу недостаточного уровня «взаимодействия с общеобразовательными организациями Челябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Татарии».

Содержание представленной концепции вызывает ряд вопросов у представителей родительской общественности Уфы. «Всё ли в порядке у нас с национально-региональным содержанием образования, если абсолютно законное расширение полномочий школьников, учителей и родителей может ему повредить? — спрашивают общественники. — И почему министерство образования республики так рьяно печется об общеобразовательных организациях Челябинской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Татарии, в то время как в Башкирии состояние школ и учебного процесса оставляет желать лучшего. Не правильнее было бы сначала навести полный порядок у себя и только потом лезть со своими благодеяниями к соседям?»

«При этом Министерству образования Башкирии совершенно наплевать на изучение русского языка как родного, а ведь родным он по сути является для почти половины школьников региона, — отмечают общественники. — В данной концепции родными признаются только нерусские языки, а русский язык, по мнению работников министерства, может быть только государственным и языком межнационального общения, но никак не родным».

«Министерство образования республики и чиновники из районных администраций делают все возможное, чтобы воспрепятствовать расширению полномочий школьников, учителей и родителей, намеренно искажают и скрывают от родителей информацию об их правах, — считает представитель родительского движения Галина Лучкина. — Если все так будет продолжаться, то в новом учебном году от родителей последуют заявления в прокуратуру и иски в суд».