Таллин, 1 сентября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Провал выборов президента Эстонии в парламенте и перенос решения в Коллегию выборщиков означает, что за месяц до окончательного голосования коллегия превращается в место для закулисных договоренностей. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на журналиста-политолога Илью Сунделевича.

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По его оценке, коллегия в нынешнем формате не является местом для подлинных демократических выборов президента страны: «Эстонии стоит поменять закон о выборах и ограничить их процедурой в парламенте, так как в Коллегии выборщиков есть еще больше места для закулисных договоренностей».

Он добавил, что «в коллегии начинается еще большее «купи-продай», чем в парламенте. Пускаются в ход деньги различных «крыш», обещания решить местные хозяйственные проблемы и так далее. Я не верю, что Коллегия выборщиков — это отражение подлинной демократии, это лишь игра в нее». По его мнению, основные политические силы страны и партии продемонстрировали, что не способны договариваться ради общих интересов и ради народа: «Если бы у партий было действительное желание выбрать, как они говорили несколько месяцев, наилучшего для Эстонии президента, то они бы это сделали. Не сделали они этого только из-за политических амбиций и желания отбить своего кандидата».

Сунделевич сообщил, что теперь кандидатов в президенты Эстонии весь сентябрь ждут напряженные встречи на уровне местных самоуправлений. Он не исключил, что совсем неожиданно для официальных кандидатов может появиться в Коллегии выборщиков и протестный кандидат. «Большинство из членов коллегии никому ничего не должны — это люди, которые будут делегированы волостью, которые представляют не партии, а местные выборные союзы. Они проголосуют, как считают нужным, кроме того — голосование тайное», — напомнил Сунделевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спикер парламента Эстонии, член Социал-демократической партии Эйки Нестор созвал Коллегию выборщиков для избрания главы государства 24 сентября. В состав коллегии будут входить 335 выборщиков, включая 101 депутата парламента и 234 представителя местных самоуправлений. Для избрания президентом в коллегии выборщиков за кандидата должны проголосовать большинство участвующих в голосовании членов коллегии (50% плюс один голос).

Кандидатами на президентский пост в коллегии выборщиков заявлены Сийм Каллас (от правящей праволиберальной Реформистской партии) и Майлис Репс (от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии), как два главных претендента после проведения в парламенте трех туров голосования. В отношении других кандидатов сохраняется требование, что каждого из них должпрезиден поддержать своей подписью как минимум 21 член коллегии. Остальные возможные кандидаты о своих планах к первому сентября еще не сообщили.

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