Красногорск, 1 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) примет первый транспорт уже в 2017 году, однако лишь на некоторых участках. На сегодняшний день работы ведутся на 23 километрах участках, а до конца месяца они будут расширены на расстояние в 52 километра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

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По словам заместителя генерального директора компании-подрядчика ООО «МОИСС» Вадима Жаринова, протяженность всего пятого пускового комплекса составляет 76 километров. Движение на ряде участков комплекса будет запущено в 2017 году.

«Дорога запроектирована с учетом современной транспортной нагрузки, при строительстве используются инновационные технологии. Также при строительстве ЦКАД обеспечивается сохранение действующих дорожных связей, обустраиваются пешеходные переходы, экодуки. Это глобальный, актуальный и современный проект», — пояснил, в свою очередь, руководитель проекта ЦКАД Мехти Гаджиев.

Отметим, что общая протяженность ЦКАДа составит 529,9 километра. До 2020 года планы компании предусматривают строительство трех пусковых комплексов и реконструкцию Малого московского кольца. В 2018 году на территории Московской области и новой Москвы появится скоростная кольцевая автодорога протяженностью 339 километров.