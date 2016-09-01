Владивосток, 1 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Человек, стремящийся стать лидером, никогда не должен задирать нос и считать себя лучше других, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с учениками гимназии №2 во Владивостоке, передает 1 сентября радиостанция «Говорит Москва».

Наша смена. Советский плакат

«Как только человек начинает считать, что лучше всех, с этого момента он начинает проигрывать. Амбиции — хорошо, зазнайство — плохо», — поделился глава государства, отвечая на вопросы школьников.

Когда один из ребят спросил президента, каково это, много лет стоять во главе страны, Путин ответил, что «это люди определяют на выборах, приходят и голосуют». В отношении тех, кто собирается участвовать в избирательных кампаниях, президент отметил, что главным является не удовлетворение личных амбиций, а улучшение жизни людей.