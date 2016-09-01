Бишкек, 1 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. «Киргизский народ древний, и мы должны чтить все традиции и всегда оказывать помощь гостям и туристам», — заявил начальник Оперативного управления МЧС Киргизии Урматбек Шамырканов в ходе пресс-конференции, посвященной теме обеспечения безопасности на вторых Всемирных играх кочевников.

Борис Кустодиев. В московской гостиной 1840-х годов. 1912

Представитель спасательного ведомства призвал киргизстанцев помогать иностранным туристам и, в случае возникновения чрезвычайных и иных непредвиденных ситуаций, незамедлительно сообщать об этом в специальные штабы.

«МЧС создало пять оперативных штабов совместно с другими силовыми структурами. Четыре штаба в Чолпон-Ате и один в горах. Сотрудники министерства обеспечены необходимой техникой и спутниковой связью», — пояснил он и добавил, что отвечать за безопасность на Играх кочевников будут 300 спасателей, в помощь которым выделено 30 единиц спецтехники.

ИА REGNUM напоминает, что с 3 по 8 сентября 2016 года в Иссык-Кульской области Киргизии пройдут вторые Всемирные игры кочевников — аналог олимпийских, азиатских и паралимпийских игр. В ходе этих соревнований спортсмены будут состязаться в национальных играх кочевых народов Центральной Азии: «кок-бору», «эр-эниш», «ордо», «тогуз коргоол», борьбе курош и алыш, также пройдут скачки на лошадях. Первые Игры кочевников состоялись в Киргизии в сентябре 2014 года.